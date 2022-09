Environnement, le temps est à l’action!

Communiqué de presse – Il n’y a aucun doute, le réchauffement de la planète est la plus grande menace qui pèse sur l’avenir de notre planète et sur la survie de ceux qui viendront après nous. Les scientifiques ont révisé le seuil de bascule pour le placer à 1,5 degré Celsius. C’est extrêmement préoccupant et le temps n’est plus à la transition, mais à l’action.

Nous devons accélérer le virage vert et grâce au projet ÉCO, nous allons produire l’hydrogène vert qui va nous permettre de réduire les GES (gaz à effet de serre), spécialement ceux liés au secteur du transport, et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Un gouvernement libéral inscrira le droit à la préservation de l’environnement et de la diversité biologique dans les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Nous allons également élaborer une véritable stratégie de protection des milieux naturels et de la biodiversité, un meilleur encadrement des milieux humides et des outils plus efficaces pour protéger les espèces menacées et vulnérables.

Ici dans Montarville, nous avons la chance d’avoir beaucoup d’arbres et d’espaces verts. La présence de cette canopée est primordiale pour absorber le carbone et combattre les îlots de chaleur. Comme députée de Montarville, je vais m’assurer de protéger nos espaces verts, en créer d’autres, de travailler avec les municipalités pour stopper l’étalement urbain et faire la promotion de l’économie circulaire et de la consommation consciente.

Ensemble nous pouvons faire une différence en agissant à l’échelle locale pour un avenir plus vert et plus durable.