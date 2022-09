Des gestes forts pour l’environnement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – La ministre de la Culture et des Communications et députée sortante de Montarville, Nathalie Roy, s’engage à améliorer l’accès à la nature pour les citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville en agrandissant les parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno si le gouvernement de la Coalition Avenir Québec est reporté au pouvoir le 3 octobre.



Pour protéger notre eau, un prochain gouvernement de la CAQ créera également un Fonds bleu doté d’un budget de 650 M$ pour le prochain mandat. L’objectif : financer et bonifier des mesures existantes et soutenir de nouvelles initiatives de protection de notre or bleu. Le fonds sera financé en partie par une augmentation des redevances des industries qui utilisent notre eau.



« Les membres de la communauté nous ont fait part à plusieurs reprises de leur désir de voir les terrains de la Défense nationale, bien connus des citoyens comme étant un ancien champ de tir, être annexés à notre magnifique parc national du Mont-Saint-Bruno », a déclaré Nathalie Roy.



« L’accès à la nature et à nos plans d’eau contribue grandement à la qualité de vie des citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville et c’est pour cette raison que ces engagements sont particulièrement chers à mes yeux, a-t-elle ajouté. Nous devons protéger ces richesses pour que les générations futures puissent également en profiter. »



De plus, un prochain gouvernement de la Coalition Avenir Québec s’engage à faire du Québec un leader de l’économie verte et à miser sur l’électrification des transports pour atteindre la cible de zéro émission de GES en 2050. À cet effet, le gouvernement a prévu 56 milliards de dollars d’investissements pour des projets de transport collectif sur 10 ans ; des sommes sans précédent, mais nécessaires pour offrir de bons services et convaincre plus de Québécois de les utiliser.



Puisque la CAQ misera sur l’électrification des transports et que la vente de véhicules neufs à essence sera interdite dès 2035, elle s’engage à tripler le nombre de bornes de recharge de niveau 2 et à doubler le nombre de bornes de recharge rapide d’ici 4 ans.