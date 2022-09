Voici les messages que vous enverrez en votant pour moi le 3 octobre prochain.

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,



Voter, c’est envoyer un message d’appui pour les solutions d’un(e) candidat(e) et de son parti. Voici donc les messages que vous enverrez en votant pour moi le 3 octobre prochain.



Construisons une école secondaire à Contrecœur. C’est essentiel pour répondre aux besoins des populations de Contrecœur, de Verchères et des environs.



Réanimons nos transports en commun. Nous devons améliorer les trajets locaux et instaurer la gratuité pour les étudiants et les personnes de 65+. En compensant pleinement les sociétés de transports pour cette mesure, le gouvernement assurera la stabilité des services dans la MRC et contribuera à atténuer la pénurie en transport scolaire.



Permettons aux retraités de travailler sans être pénalisés. Les retraités qui veulent travailler ne paieront pas d’impôts sur les premiers 30 000 $, soit le double du crédit de base actuel au Québec.



Maintenons l’immigration en 2023. La pénurie de main-d’œuvre affaiblit notre économie et limite le potentiel de nos PME. L’immigration fait partie de la solution. Nous devons la valoriser et la régionaliser.



Donnons de l’air aux PME. Les PME sont le pilier central de notre économie et nous réduirons leur taux d’imposition de 11% à 3,2%.



Facilitons l’accès à la propriété. Acheter une première propriété n’a jamais été aussi difficile. C’est pourquoi nous enlèverons la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs.



Je vous invite à lire notre plateforme, et à consulter mes médias sociaux pour apprendre à me connaître.



Merci,





Gabriel Lévesque

Candidat du Parti libéral du Québec dans Verchères