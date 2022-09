Plus de 300 coureurs ont participé à l’événement Jog ma ville

La 7e édition de l’événement Jog ma ville s’est tenue le 18 septembre dernier. Lors de cette édition, plus de 300 participants ont marché ou couru des distances de 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et 15 km.



Les participants désirant consulter leur temps de course peuvent le faire en se rendant sur le site Web de Sportchrono.



Les profits réalisés lors de l’événement seront redistribués, dans les semaines à venir, à différents organismes accrédités par la Ville de Sainte-Julie.



Jog ma ville est un rendez-vous sportif, familial et sécuritaire. Les parcours se trouvent presque exclusivement en pistes cyclables et sur des surfaces plates. Les citoyens désirant participer à la prochaine édition sont invités à suivre la page Facebook de l’événement afin de connaître la date de la prochaine édition.