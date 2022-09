Suzanne Roy et Nathalie Roy s’engagent à agrandir les parcs nationaux dans leurs circonscriptions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – La candidate de la Coalition Avenir Québec dans Verchères, Suzanne Roy, et la ministre de la Culture et des Communications et députée sortante de Montarville, Nathalie Roy, s’engagent à agrandir le parc national du Mont-Saint-Bruno. On parle ici d’un agrandissement de 4,4 kilomètres carrés.



« D’avril à septembre 2021, c’est près de 6,9 millions de jours-visites qui ont été recensés, dans les parcs nationaux, soit une augmentation de 43% par rapport à l’année précédente. L’engagement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de favoriser l’accès à la nature répond donc à cet engouement pour les parcs nationaux. Spécifiquement concernant le parc national du Mont-Saint-Bruno, soit le parc national le plus fréquenté des parcs au Québec, malgré qu’il est également celui de la moins grande superficie, cela représente 1,1 million de visiteurs annuels, mentionne Suzanne Roy, d’où l’importance de miser sur son agrandissement afin de répondre à la demande des citoyens, tout en s’assurant de protéger sa biodiversité.»



« Les membres de la communauté nous ont fait part à plusieurs reprises de leur désir de voir les terrains de la Défense nationale, bien connus des citoyens comme étant un ancien champ de tir, être annexés à notre magnifique parc national du Mont-Saint-Bruno, a déclaré Nathalie Roy. L’accès à la nature contribue grandement à la qualité de vie des citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville et de Boucherville. Ces agrandissements s’inscrivent dans cette vision tout en nous permettant de protéger encore plus d’espaces verts. »



Nathalie Roy s’engage également à agrandir le parc des Îles-de-Boucherville. Il s’agit dans ce cas d’un agrandissement de 0,2 kilomètre carré correspondant aux terrains ayant été acquis du promoteur Luc Poirier par le gouvernement du Québec dans les années 2000.



L’agrandissement de ces deux parcs s’inscrit dans un engagement national totalisant 538 millions de dollars et ayant pour objectif d’améliorer l’accès à la nature pour les Québécois dans toutes les régions. De plus, l’équipe de monsieur Legault compte faciliter l’accès durable aux espaces verts dans les villes et dans les municipalités.



Le prochain gouvernement de la CAQ favorise la protection de ces milieux naturels en bonifiant le réseau d’aires protégées et en rendant des territoires plus accessibles aux amateurs de nature.



En bref, voter pour la CAQ c’est voter pour :



• La création de trois nouveaux parcs nationaux et l’agrandissement de cinq parcs existants dont le parc du Mont-Saint-Bruno et le parc des Îles-de-Boucherville.

• La bonification du Sentier national du Québec.

• Du soutien pour les villes et les municipalités pour créer et mettre en valeur des espaces verts et améliorer l’accès aux plans d’eau.

• La création de nouvelles aires protégées qui seront accessibles au public de façon durable.