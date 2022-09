Les citoyens de Sainte-Julie rendent hommage à la carrière de Charles Hamelin

Le samedi 17 septembre dernier, la Ville de Sainte-Julie et les organismes Les Fines Lames de Sainte-Julie et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie ont rendu hommage à la carrière du patineur de vitesse Charles Hamelin devant sa famille.



Lors de cette journée, les citoyens étaient invités à la glace Hamelin de l’aréna de Sainte-Julie afin de souligner la carrière exceptionnelle du patineur. Une plaque honorifique lui a été remise et sera affichée dans les estrades de l’aréna.



Les participants avaient également l’opportunité de rencontrer M. Hamelin pour obtenir un autographe et participer à une séance de patinage libre gratuite.



À propos de Charles Hamelin

Charles Hamelin commencé à l’âge de 9 ans le patin avec le Club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie.



Au cours de sa carrière, il a été six fois médaillé olympique, notamment quatre d’or, il a participé à cinq éditions des Jeux olympiques : Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 2014, PyeongChang 2018 et Beijing 2022.



En 2022, lors des Championnats du monde de patinage de vitesse à Montréal, Charles Hamelin a remporté la médaille de bronze au 5000 mètres relais. Après cette course, il a mis fin à sa carrière.



Sa passion, son dévouement et sa contribution aux sports de glace ont été considérables et se perpétueront pendant de nombreuses années.