Le SPAL veut réduire les décès et les blessures sur les voies ferrées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil se joint aujourd’hui avec fierté à d’autres organismes d’application de la loi partout en Amérique du Nord dans le cadre d’Opération dégage la voie— la plus importante initiative d’application des lois sur la sécurité ferroviaire en Amérique du Nord.

Coordonnée par Amtrak, Operation Lifesaver Inc. et Opération Gareautrain Canada, Opération dégage la voie vise à réduire le nombre d’incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions au Canada et aux États-Unis — des incidents qui blessent grièvement ou tuent plus de 2 100 personnes chaque année. Cet événement annuel a lieu pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire (19-25 septembre 2022).

« Touché par une présence importante de circulation ferroviaire sur notre territoire, c’est ici une occasion supplémentaire pour le SPAL de réitérer l’importance d’adopter des comportements sécuritaires et en conformité aux lois en vigueur aux abords des voies ferrées », explique Jonathan Rannou, capitaine à la Section Support aux opérations gendarmerie.

« La décision prise en une fraction de seconde de tenter de battre un train de vitesse à un passage à niveau ou d’utiliser les voies ferrées comme raccourci ou sentier récréatif peut avoir des conséquences tragiques, explique Sarah Mayes, la directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada. Opération dégage la voie vise à encourager les gens à bien réfléchir avant de faire des choses dangereuses et à apprendre à rester en sécurité près des voies ferrées et des trains. »

Les organismes d’application de la loi vont participer à des événements d’Opération dégage la voie virtuels et en personne cette année. Des centaines de services de police et de shérif en Amérique du Nord participent à l’initiative, et vont promouvoir la sécurité ferroviaire en appliquant les lois sur les passages à niveau et les intrusions, distribuant des fiches de sécurité ferroviaire aux conducteurs, aux piétons et aux cyclistes, partageant les vidéos et les messages de médias sociaux #FINILesVoiesTragiques d’Opération Gareautrain et affichant du contenu sur la sécurité ferroviaire sur leurs sites Web et réseaux sociaux.

Pour obtenir plus d’information sur Opération dégage la voie, la Semaine de la sécurité ferroviaire et d’autres initiatives et conseils sur la sécurité ferroviaire, veuillez visiter le : opérationgareautrain.ca.