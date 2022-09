DEL relocalise son accélérateur d’entreprises au Campus de Longueuil de l’UdeS et s’y allie pour rapprocher les PME de la recherche universitaire

C’est à l’aube de la rentrée universitaire que DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) accueille dorénavant les start-ups de son accélérateur d’entreprises au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke (UdeS).

À cette relocalisation s’ajoute la concrétisation d’une entente de principe convenue avec l’UdeS, visant à dédier au sein de l’agglomération un nouveau conseiller du groupe de partenariats d’affaires pour stimuler l’innovation, par le maillage d’entreprises et de chercheurs.

D’une durée respective de trois ans, ces deux projets viennent consolider la relation de collaboration établie depuis fort longtemps entre l’institution d’enseignement et la corporation de développement économique officielle de l’agglomération de Longueuil. Accélérateur d’entreprises

L’accélérateur d’entreprises de DEL, jadis localisé au 2e étage du métro Longueuil—Université-de-Sherbrooke, espace en transformation pour l’aménagement du centre-ville de Longueuil, réunit toutes les conditions favorisant la créativité, la productivité et l’innovation de jeunes pousses entrepreneuriales. Stratégiquement localisé à proximité de Montréal et offrant un accès facilité aux transports en commun, l’accélérateur se retrouve ainsi dans un environnement effervescent où le savoir, les idées et les compétences s’allient. Au total, trois locaux distincts totalisant plus de 3 000 pi2 offrent à la fois des espaces de travail collaboratif et des salles de conférence, répondant ainsi aux besoins de la communauté de start-ups de la Rive-Sud de Montréal. Cette relocalisation est effective pour une durée de trois ans. Rappelons que DEL a mis en place un accélérateur, il y a 5 ans, et depuis, plus de 200 jeunes entreprises ont été accompagnées.

Groupe partenariat d’affaires

Visant à démocratiser la recherche universitaire auprès des PME, le projet de partenariat d’affaires permet de mettre en lien les capacités de recherche de l’Université de Sherbrooke avec des entreprises dotées de projets d’innovation. Souvent perçue comme inaccessible et destinée à la grande entreprise, la recherche universitaire peut offrir de réelles réponses aux enjeux des PME qui constituent 95 % des entreprises du Québec. Concrètement, le projet vise à accompagner 200 entreprises distinctes, implanter 75 projets d’innovation en PME, totalisant près de 5 M$ d’investissements par les entreprises et les différents gouvernements.

« Nous avons le devoir d’inspirer le meilleur à nos entrepreneurs, qu’ils soient en démarrage ou en phase de croissance. Par notre partenariat stratégique avec l’UdeS, nous leur donnons un accès facilité au milieu académique et de recherche, favorisant ainsi leur compétitivité », déclare Julie Ethier, directrice générale de DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil)

« L’Université de Sherbrooke est impliquée avec l’agglomération de Longueuil depuis 1989. Nos partenariats avec cette communauté dépassent largement les programmes de formation offerts au Campus de Longueuil. Cette nouvelle entente stratégique permettra de parfaitement coordonner nos actions auprès des organisations de façon à favoriser leur innovation, et ce, par le déploiement de projets de recherche partenariale. Cette initiative sera un grand pas pour faciliter le maillage entre l’écosystème de l’agglomération et les vastes ressources de recherche de l’UdeS », mentionne Serge Beaudoin, directeur du Groupe de partenariats d’affaires de l’UdeS.