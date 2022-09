Varennes : journée portes ouvertes à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec

Dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Varennes, l’Institut de recherche d’Hydro-Québec est heureux d’ouvrir ses portes et d’accueillir les résidents pour une visite de ses installations, le dimanche 25 septembre, de 12 h à 16 h30. Les réservations sont obligatoires. Réservez votre place sur le site Internet de la Ville de Varennes.



Venez découvrir les laboratoires et les innovations technologiques développées au fil de plus de 50 ans par ce centre de recherche unique en Amérique du Nord fondé par Lionel Boulet, pionnier de la recherche en génie électrique au Québec. Depuis, des équipes de scientifiques conjuguent toujours savoir, vision, génie et passion, pour soutenir Hydro-Québec dans son évolution et sa performance. Du transport d’énergie à très haute tension, utilisée sur son réseau dans les années 60 à la transition énergétique bien en cours.



Embarquez à bord de l’un ou l’autre des bus qui vous conduira sur le site et apprenez en plus sur les innovations comme les robots d’inspection et de maintenance, le simulateur de réseau, la batterie du futur, etc. Jeux gonflables, animations pour les petits scientifiques, friandises et rafraîchissements seront offerts aux participants. Un camion de cuisine de rue sera sur place pour ceux qui souhaiteront casser la croûte et des aires de pique-nique seront également disponibles sous un chapiteau.



Les visiteurs âgés de 18 ans et plus devront présenter une pièce d’identité avec photo avant d’effectuer la visite de nos installations. La visite est recommandée aux jeunes d’âge scolaire, mais pas aux enfants de moins de deux ans, pour des raisons de sécurité. Les souliers plats et fermés sont obligatoires. Comme une partie de la visite se déroule à l’extérieur, n’oubliez pas de vous habiller en conséquence. Arrivez au moins 30 minutes à l’avance pour profiter pleinement de votre visite!