Transports : électrifier les transports pour faire du Québec un leader mondial de l’économie verte

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – La ministre de la Culture et des Communications et députée sortante de Montarville, Nathalie Roy, est fière du bilan de la Coalition Avenir Québec en matière de transport.



Bien au fait des doléances des citoyens quant à la fluidité de la circulation sur l’autoroute 30, madame Roy et son équipe se sont engagés à diminuer la congestion routière en élargissant cette importante artère. Promesse tenue ; l’appel d’offres a été lancé par le ministère des Transports en prévision des travaux qui devraient débuter cette année.



Sur le plan de la mobilité, madame Roy a également agi en ajoutant deux lignes de navettes fluviales, ce qui permet aux citoyens qui le désirent de faire la liaison Boucherville/Montréal sans avoir à utiliser leur voiture. De plus, elle s’engage à prolonger la piste cyclable afin de permettre aux usagers de se rendre jusqu’aux Îles-de-Boucherville.



« En plus de poursuivre le travail amorcé, un prochain gouvernement de la CAQ misera sur l’électrification des transports afin de faire du Québec un leader mondial de l’économie verte », a affirmé madame Roy.



« À la CAQ, nous croyons que pour réduire nos émissions de GES, nous devons continuer de travailler à électrifier nos moyens de transport, que ce soit les voitures, les camions ou encore les autobus, a-t-elle précisé. Nous croyons également que nous devons miser davantage sur le transport collectif. »



À cet effet, le gouvernement a prévu 56 milliards de dollars d’investissements pour des projets de transport collectif sur 10 ans; des sommes sans précédent, mais nécessaires pour offrir de bons services et convaincre plus de Québécois de les utiliser.



Ainsi, madame Roy et son équipe comptent investir deux fois plus d’argent en transport collectif que pour de nouvelles routes! De plus, pour chaque prolongement d’autoroute ou de route, elles comptent prévoir une voie réservée pour les autobus et le covoiturage.