52 restaurants Tim Hortons de la Rive-Sud ont choisi de soutenir la Fondation Véro et Louis

La Fondation Véro & Louis a été choisie par 52 restaurants Tim Hortons de la Rive-Sud de Montréal qui remettront la totalité de l’argent amassé durant la campagne annuelle Biscuit sourire, afin d’appuyer la Fondation dans sa mission, soit de créer des milieux de vie pour les personnes autistes de 21 ans et plus, dont à Varennes.

Du 19 au 25 septembre, dans les succursales participantes, en achetant un biscuit aux brisures de chocolat fraîchement cuit, les gens feront un don directement à la Fondation Véro & Louis puisque chaque dollar sera versé en don. D’ailleurs, pour l’occasion, plus de 80 bénévoles de la Fondation vont mettre la main à la pâte puisqu’ils vont décorer les biscuits dans les restaurants

Tim Hortons, partenaires de la Fondation.

Les restaurants participants sont situés dans les villes suivantes : Beloeil, Boucherville, Brossard, Candiac, Greenfield Park, La Prairie, Longueuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, SaintAmable, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno, Sainte-Julie, Saint-Hubert, Saint-Lambert, SaintMathieu-de-Beloeil, Varennes.

« Encore une fois, cette année, la Fondation Véro & Louis est très heureuse de participer à la campagne Biscuit sourire. Nous remercions d’ailleurs chaleureusement les franchisés Tim Hortons ayant choisi notre Fondation pour cette formidable initiative ainsi que tous les bénévoles qui ont mis leur talent à contribution pour décorer des biscuits! » mentionnent Véronique Cloutier et Louis Morissette.

Depuis 1996, les propriétaires de restaurant Tim Hortons de l’Amérique du Nord ont récolté plus de 75 millions de dollars lors cette campagne, dont la somme record de 12,2 millions de dollars l’an dernier. Cette année, plus de 600 organismes caritatifs et groupes communautaires bénéficieront de la campagne, qui se déroulera du 19 au 25 septembre. Ces organismes ont été choisis par les propriétaires de restaurants Tim Hortons et comprennent des hôpitaux, des organismes de soins communautaires, des banques alimentaires et des écoles.

Pour participer à la campagne de cette année, rendez-vous au restaurant Tim Hortons de votre localité ou passez une commande de livraison via l’appli Tim Hortons.

Pour voir la liste complète des organismes caritatifs et communautaires soutenus par la campagne annuelle du Biscuit sourire de Tim Hortons, consultez le www.timhortons.ca/biscuitsourire. Vous pouvez aussi montrer de quelle manière vous appuyez la campagne à l’aide du motclic #BiscuitSourire sur les réseaux sociaux.