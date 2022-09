Québec Solidaire s’engage à prendre soin de nos ainés

En plus d’avoir des propositions concrètes pour permettre aux familles une meilleur qualité de vie, Manon Harvey s’engage aussi à mettre en place des mesures pour nos ainés.

Dans les dernières années, la santé physique et mentale de nos personnes ainées est de plus en plus mise à rude épreuve. Québec Solidaire reconnaît l’importance de les accompagner et de les soutenir et s’engage à leur donner la possibilité de vivre chez eux, chez elles, ou avec leurs proches le plus longtemps possible.

Depuis le début de la campagne, Manon Harvey constate, à travers ses échanges avec des intervenantes sociales et ses visites en résidence pour ainés, la difficulté d’accès aux soins à domicile. Les gens sont souvent poussés vers les services privés, qu’ils et elles ont de la difficulté à payer. Québec Solidaire va subventionner l’aménagement de maisons intergénérationnelles, la transformation des résidences ayant besoin d’être adaptées à des limitations fonctionnelles et la construction de nouveaux logements abordables.

Pour donner plus de temps libre aux familles et de véritables moments de répit, le parti s’engage aussi à transformer les programmes d’aide aux personnes proches aidantes et augmenter le financement des organismes de répit.

« Je m’engage à donner à toutes les personnes ainées de Verchères des ressources qui permettent de belles conditions de vie pour rester auprès de leur proche le plus longtemps possible. Je m’engage aussi à faire reconnaître le travail immense des proches aidants et aidantes et à leur permettre de passer du temps de qualité en famille. »