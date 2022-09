Campagne électorale Rive-Sud: des enjeux locaux ?

Trois semaines déjà sont passées à la présente campagne électorale provinciale. Les électeurs de Boucherville, de Varennes, de Sainte-Julie, de Longueuil et de l’ensemble du Québec se rendront aux urnes dans environ 14 jours, soit le 3 octobre prochain et même plus tôt, car il y aura aussi deux journées de vote par anticipation la semaine précédente.

Les quinze candidats des cinq principaux partis politiques sont à temps plein sur le terrain, dans Montarville, dans Verchères et dans Taillon aussi. Deux candidats du Parti vert du Québec sont aussi sur les rangs, dans Montarville et Taillon. S’ajoutent à la liste trois candidats de Climat Québec, soit dans Verchères Germain Dallaire; dans Montarville, Isadora Lamouche; et dans Taillon, Fréderic Ouellet. À cette liste s’additionne un indépendant dans Verchères, Lucien Beauregard, pour un total de vingt et un candidats à ce jour.

Depuis le lancement de la campagne, quelques candidats locaux des partis en lice (partis d’opposition surtout) ont déploré l’absence de véritables débats, cette année.

Rien à TVRS, la télé de la Rive-Sud, mais de nombreuses entrevues avec une majorité de candidats. Du côté de la radio de la Rive-Sud, quelques débats ciblés, mais aucun grand événement. Ni la Chambre de commerce de la Rive-Sud ni les associations de gens d’affaires ne prévoient un véritable débat, sinon des rencontres avec les candidats. Les candidats doivent donc surtout se concentrer sur le fameux « porte-à-porte » et sur les rencontres avec les différents groupes communautaires pour les convaincre qu’ils seront les meilleurs pour les représenter à l’Assemblée nationale, car ils connaissent le mieux les priorités du comté. Mais quels sont ces enjeux?

Montarville

Dans la circonscription de Montarville, c’est-à-dire à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville, les enjeux semblent être ceux de l’ensemble de la province. Environnement, santé, personnes âgées, logement, plus de places en garderie, baisse de taxes ou chèque pour aider à combattre l’inflation sont les principaux engagements des différents candidats. Le maire de Boucherville, Jean Martel, a cependant demandé aux candidats d’ajouter à leurs priorités la construction d’une passerelle pour accéder aux îles, en bordure du pont-tunnel Louis-H-La Fontaine.

Les importants travaux prévus au cours des trois prochaines années au tunnel La Fontaine sont source de préoccupation, piste de vélo ou pas.

À noter que les candidats de Montarville ont pu rencontrer les gens d’affaires de Saint-Bruno-de-Montarville mardi soir dernier alors qu’une soirée était organisée pour qu’ils puissent se présenter à la communauté d’affaires au Centre Marcel-Dulude. Environ 50 personnes y ont assisté.

Verchères

Dans la circonscription de Verchères (incluant Varennes et Sainte-Julie), là aussi les différents candidats rappellent beaucoup les engagements de leurs partis, que ce soit en santé en éducation, en environnement, en transport ou en baisse d’impôt. Le candidat libéral, Gabriel Lévesque y ajoute le besoin d’une nouvelle école secondaire et déplore le vol de ses affiches électorales alors que la candidate de la CAQ et ex-mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy promet la construction d’une maison de l’environnement, mais elle aussi a des enjeux d’affichage avec de nombreuses pancartes vandalisées.

Taillon

Dans la circonscription de Taillon, c’est-à-dire tout le secteur est de Longueuil, le manque de logements abordables est une source d’engagement de tous les candidats. Places en garderie, meilleurs soins de santé « un médecin pour tous » et des baisses d’impôt sont fréquemment entendus. Les récentes hausses de tarifs dans le transport en commun sont aussi des préoccupations des citoyens.

Rive-Sud

Au moment de mettre sous presse, le site d’analyses politiques « Qc125 » prévoyait des victoires pour la CAQ autant dans Verchères que dans Montarville et Taillon.

Dans les autres circonscriptions de la région, soit Vachon et Marie-Victorin aussi, dans Laprairaie et Sanguinet, Qc125 prévoit également des victoires de la CAQ. En fait, seules deux circonscriptions de la Rive-Sud sont actuellement représentées par des libéraux, les comtés de Laporte (Saint-Lambert) et Lapinière (Brossard). Et dans les deux cas, Qc125 qualifie les comtés de « pivot », ces comtés peuvent demeurer libéraux, mais ils peuvent tout aussi bien basculer, à leur tour, du côté de la Coalition Avenir Québec.

Mais comme tout peut arriver dans une campagne et parce qu’il reste encore une quinzaine de jours à celle-ci, le seul vrai sondage demeure celui du 3 octobre prochain.