Le vieux Albert cherche une famille

Voici Albert, un adorable matou de 16 ans! Ce petit coco ne souhaite que prendre une bonne retraite bien méritée auprès d’une famille aimante. Malgré son âge, Albert est assez actif et aime encore beaucoup jouer. Ce qu’il préfère par-dessus tout est probablement de monter sur les genoux pour recevoir tout l’amour du monde. Il aime tellement les caresses qu’il en bave!

Albert est dégriffé des 4 pattes et pourrait probablement s’entendre avec des enfants et d’autres animaux si ceux-ci respectent son adaptation et son besoin d’espace à l’occasion.

Serez-vous la famille qui aura la chance de choyer notre bel Albert et de lui offrir tout l’amour qu’il mérite?



**Albert est en adoption « MA BONNE ÉTOILE » c’est-à-dire qu’il n’y a pas de frais d’adoption fixes, nous demandons un don volontaire**



Si vous êtes intéressé à l’adopter, remplissez un formulaire de demande d’adoption sur notre site proanima.com.



Téléphone 450 655-2525 ou notre numéro sans frais 1 833-445-2525

Proanima.com/adoptions@proanima.com