Longueuil prône une planification intégrée de l’habitation et de l’aménagement du territoire

Pour la Ville de Longueuil, le manque de logements sociaux, communautaires et réellement abordables dans le Grand Montréal n’est plus à démontrer. L’administration Fournier est d’avis que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) doit, à titre d’organisation qui regroupe 82 municipalités représentant près de la moitié de la population québécoise, effectuer des représentations auprès du gouvernement du Québec afin qu’il bonifie et adapte ses programmes d’aide financière aux besoins sur le terrain.

La Ville de Longueuil a présenté la semaine dernière les recommandations contenues dans son mémoire sur le projet de Politique métropolitaine d’habitation de la CMM à l’occasion de la séance de consultation dédiée aux territoires de l’agglomération de Longueuil et de la couronne sud. Elle prône une approche globale pour des milieux de vie de qualité.

De plus, soutient la Ville dans son mémoire, dans le but de soutenir l’inclusion et la mixité sociale, la Politique ne doit négliger aucune catégorie de population. Conséquemment, elle devrait promouvoir une diversité de typologies et de modèles d’habitation, tout en préservant le parc locatif existant et en le bonifiant avec des logements réellement abordables pouvant accueillir les familles, notamment celles avec plusieurs enfants, et des logements universellement accessibles.

Enfin, elle est d’avis que la Politique de la CMM doit favoriser des milieux de vie complets de qualité par la densification intelligente, c’est-à-dire qui tient compte de l’environnement, de la vitalité économique et du patrimoine des quartiers. Elle suggère donc à la CMM de documenter les bonnes pratiques et d’entreprendre des actions permettant une meilleure compréhension des bénéfices de la densification.

« Pour nous, l’habitation, ce n’est pas qu’une question de bâtiments. Il faut penser aux gens qui y habitent ainsi qu’à leur environnement. C’est pourquoi nous prônons une planification intégrée de l’habitation et de l’aménagement du territoire. De cette façon, nous pourrons créer des milieux de vie complets et de qualité incluant l’accès à des espaces verts, qui favorisent la mobilité collective et active, en plus de prioriser les services de proximité à la population », a déclaré Carl Lévesque, conseiller municipal associé au dossier de l’habitation et de l’urbanisme.

Au total, 56 mémoires ont été recueillis dans le cadre de cette consultation, dont 40 ont fait l’objet d’une présentation lors des cinq séances publiques qui se sont déroulées du 7 au 14 septembre.