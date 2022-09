Des coups de feu entendus à Varennes, la saison de chasse est ouverte !

Certains citoyens de Varennes se sont inquiétés, depuis une semaine, après avoir entendu ce qu’ils croyaient être des coups de feu.

C’est bien le cas car sur certains parties du territoire de Varennes, l’activité de chasse, que ce soit au fusil ou à la carabine, est permise.

Et la-pré saison de chasse à la bernache, dans les champs agricoles a justement débuté le 6 septembre dernier c’est pourquoi des coups de feu peuvent avoir été entendus, surtout à la campagne.

Le nombre d’oiseau et leur comportement fait en sorte que plusieurs secteurs de la campagne sont d’excellents sites de chasse à la bernache car les migrateurs dorment habituellement dans les iles en face de Varennes. Le matin ils quittent leur dortoir pour venir se nourrir au champ. C’est surtout lors de ces déplacements que la chasse est la meilleure.

Pour l’information des citoyens, la chasse peut débuter 30 minutes avant le lever du soleil et se termine au plus tard 30 minutes après le coucher de celui-ci. Toute déflagration entendue en dehors de ces heures peut être rapportée à SOS braconnage au 1 800 463-2191.

Cela dit les chasseurs ne peuvent utiliser une arme à feu sur tous les terrains appartenant à la Ville, dans les parcs évidemment ou même dans les espaces verts comme par exemple en bordure du parc de la Commune.

Les chasseurs qui utilisent un fusil de calibre 12 par exemple pour récolter de la sauvagine ne peuvent tirer à moins de 300 mètres de tout bâtiment principal résidentiel. Et ceux qui chassent le gros gibier à la carabine (le chevreuil principalement) ne peuvent tirer à moins de 1 000 mètres de tout bâtiment principal résidentiel.

De toute façon, essentiellement, les chasseurs à la carabine ne peuvent chasser que dans le bois de Verchères. Les chasseurs de sauvagine peuvent pour leur part chasser dans certains champs, sur l’eau, près des îles ou encore sur les iles en respectant les directives précédemment mentionnés. Il faut également respecter les règles qui régissent l’activité de chasse (période territoire, arme à feu, munition, possession d’espèces, etc.). Ces renseignements sont disponibles à la fois sur le site du ministère de la Forêt de la faune et des parcs du Québec ainsi que sur le site d’Environnement Canada dans le cas de la chasse aux oiseaux migrateurs.

La saison de chasse aux oiseaux migrateurs débute officiellement le samedi 24 septembre prochain.