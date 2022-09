Suzanne Roy et les engagements en santé

19Suzanne Roy, candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Verchères, s’engage à contribuer à l’amélioration du service de santé des Québécois.



Le réseau de la santé et des services sociaux a été mis à rude épreuve au cours des deux dernières années. Si cette pandémie a accentué et mis en lumière les limites et vulnérabilités existantes du réseau, elle a également permis de démontrer qu’il est possible d’y orchestrer de vrais changements.



Le Plan santé mis de l’avant par le premier ministre, M. François Legault et le ministre de la santé, M. Christian Dubé, rejoint les valeurs de la candidate de la Coalition Avenir Québec dans Verchères. Lauréate du prix Distinction Santé durable en 2016, Madame Roy explique : « Le Plan santé repose sur une vision claire : offrir à tous les Québécois une expérience patient axée sur l’accessibilité et la qualité des soins. Pour être un leader de la santé durable, il faut le démontrer à travers nos actions quotidiennes, en étant un gouvernement de proximité qui voit au mieux-être de ses concitoyens. »



Voici donc certaines des mesures préconisées par la CAQ permettant de comprendre que la santé des Québécois est une priorité :



Création de l’agence Santé Québec pour améliorer la gouvernance du système de santé



La pandémie a mis en lumière le fait que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ne devrait pas être responsable à la fois de la planification et du fonctionnement quotidien du réseau de la santé et des services sociaux. C’est pourquoi la nouvelle agence Santé Québec aura le mandat de coordonner les opérations du système de santé alors que le MSSS se concentrera sur son rôle de planification, d’orientation, de mesure de la performance et du budget du réseau.



« La nouvelle agence changera la donne et apportera une bouffée d’air frais au réseau de la santé et des services sociaux alors que les décisions et les opérations se feront plus près du terrain, par des gestionnaires aguerris. La prise de décision sera plus flexible, plus adaptée et plus performante, au bénéfice des patients et des employés. » Suzanne Roy, candidate pour la Coalition Avenir Québec dans Verchères.



Plus de médecins, plus de professionnels de la santé, avec plus d’autonomie, pour de meilleurs soins aux Québécois



Le prochain gouvernement de la CAQ investira 400 millions de dollars supplémentaires pour concrétiser plusieurs pistes de solutions identifiées dans le Plan santé. Ces investissements serviront à former et recruter 660 médecins et 5 000 professionnels de la santé de plus.



« Cet engagement s’ajoute à tous les efforts entrepris par notre gouvernement depuis les deux dernières années. L’Opération main-d’œuvre a permis de former et de recruter 27 000 travailleurs de la santé de plus, en particulier des infirmières. Bien au-delà des chiffres c’est un défi de taille qui doit être livrer, et je fais entièrement confiance au Plan santé de mon collègue Christian Dubé ! » Suzanne Roy



900M$ pour donner un important coup de barre dans les soins et services à domicile



Cet important investissement permettra de répondre au souhait des personnes âgées qui veulent demeurer chez eux le plus longtemps possible. Nous agirons sur quatre fronts pour intervenir tôt, favoriser le maintien à domicile, bonifier les soins et encourager les innovations visant à créer des environnements sécuritaires.



« Nous avons déjà investi plus de 2 milliards de dollars depuis 2018 dans les soins à domicile. Aucun autre gouvernement n’en a fait autant pour les personnes âgées. J’abonde dans le même sens que notre chef, je suis convaincu qu’il faut continuer dans cette voie et donner au Québec une vision à long terme des soins à domicile. » Suzanne Roy



Création de la plateforme Votre Santé : une porte d’entrée unique et simplifiée pour tous les soins de première ligne



Le déploiement de guichets d’accès en première ligne dans toutes les régions du Québec. Ainsi, les patients orphelins pourront s’y référer pour obtenir un rendez-vous auprès d’un médecin ou, selon son besoin auprès d’un pharmacien, d’un travailleur social, d’un infirmier ou d’un autre professionnel de la santé.



« La pandémie aura mis l’accent sur l’importance de chacun des maillons des professionnels de la santé et nous allons continuer de solliciter les compétences de chacun pour le bénéfice de la population. », Suzanne Roy.



