Pluies diluviennes: 125 résidences inondées à Longueuil, quelques dégâts à Boucherville

Les pluies diluviennes qui sont tombés sur la Rive-Sud mardi dernier ont laissé des traces et ont fait des dégâts un peu partout. A Boucherville plusieurs rues se sont transformées en rivière, le stationnement du Complexe aquatique est devenu un lac avec plus de 20 centimètres d’eau alors que la Rivière-aux-Pins, derrière la bibliothèque est même sortie de son lit. Quelques sous-sols de résidences ont été touchés par l’eau mais en se comparant, on se console car à Saint-Lambert, par exemple, ce sont plus de 200 résidences qui ont été touchées. A Longueuil également la pluie a causé bien des ennuis et des dommages.

Longueuil a reçu près de 70 mm d’eau sur le territoire entre 17h00 et 18h00, alors que la moyenne mensuelle à cette période de l’année est de 80 mm. 2 622 appels ont été logés auprès du Centre de services aux citoyens (311) entre 17h00 et 19h00, expliquant certaines défaillances du système. Les policiers ont répondu à 1 400 appels et les pompiers ont effectué 258 interventions entre 18h00 et 23h30, en lien avec cet épisode ;

Au total ce sont 125 adresses (22 à Greenfield Park, 12 à Saint-Hubert et 91 dans le Vieux-Longueuil) qui ont été répertoriées comme ayant subi des dommages liés aux refoulements d’égout, mais ce nombre pourrait même être encore plus élevé.

Les dommages aux immeubles ont forcé 36 personnes provenant de quatre immeubles à recourir au soutien de la Croix-Rouge. Enfin, bien que huit bâtiments municipaux aient subi des dégâts, seule la section pour enfants de la bibliothèque du Centre culturel Jacques-Ferron dans le Vieux-Longueuil demeure fermée pour une durée indéterminée.