Les citoyens sont invités à venir rendre hommage à la carrière de Charles Hamelin le 17 septembre prochain

La Ville de Sainte-Julie et les organismes Les Fines Lames de Sainte-Julie et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie sont heureux d’inviter la population à une cérémonie pour rendre hommage à la carrière du patineur de vitesse Charles Hamelin. L’événement se tiendra le 17 septembre de 13 h à 15 h à l’aréna de Sainte-Julie, sur la glace Hamelin (glace 3).



Lors de cet après-midi, plusieurs activités sont prévues pour les amateurs de patin. À 13 h, il y aura une cérémonie hommage, où une plaque en l’honneur du patineur sera dévoilée. Par la suite, de 13 h 40 à 15 h, les citoyens pourront participer à une séance de patinage libre et il y aura simultanément une séance d’autographe avec M. Hamelin. Lors de la séance de patinage libre, le port du casque sera obligatoire pour tous.



L’événement est gratuit et aucune inscription n’est requise.