Varennes honore les lauréats du Mérite architectural 2022

Les élus varennois ont profité de l’assemblée publique de lundi dernier pour rendre hommages aux lauréats 2022 du Mérite architectural de Varennes.

Comme à chaque année le Mérite architectural salue les résidents ou propriétaires de commerces ou d’entreprises qui prennent le temps et le soin d’apporter un petit ou un gros plus à l’environnement de leur propriété, à la qualité des matériaux utilisés, au soins apportés à l’intégration et à l’attention portée à l’esthétisme.

C’est ainsi que dans la catégorie industrielle, publique ou commerciale, ce sont les propriétaires de l’édifice du 2190 route Marie-Victorin qui ont été sélectionnés pour mériter les grands honneurs. Ils étaient malheureusement absents lors de la remise des prix, lundi dernier.

Deux trophées ont par ailleurs été attribués dans la catégorie « résidentielle ». Les deux résidences qui ont retenues l’attention des membres du juré sont le 2387 De La Durantaye et le 120 Des Tilleuls.

La troisième catégorie du Mérite architectural honore les propriétaires de bâtiments patrimoniaux qui prennent un soin jaloux de leurs résidences. A ce chapitre deux maisons de la rue Ste-Anne ont été retenues soit le 79 Ste-Anne et le 275 Ste-Anne.

Une fois honorés par le Conseil et les trophées remis,, les lauréats ont rapidement quitté la salle du Conseil ne laissant qu’une quinzaine de citoyens sur place pour en savoir un peu plus sur les décisions de leurs élus ce qui a suscité quelques questions d’une seule citoyenne qui a demandé quelques précisions sur quatre points à l’ordre du jour.



