La Fondation Lajemmerais tient à remercier la Banque Nationale pour le don de 1000$. C’est un geste d’une grande générosité envers le personnel du Centre d’hébergement de Lajemmerais. Merci de cet apport!



Sur la photo, nous retrouvons de gauche à droite, Mme Marie-Sophie Vincent responsable du 2e étage et de l’UP au CHSLD, Mme Ginette Desjardins de la Fondation Lajemmerais, M. Gabriel Boudreault et Mme Christelle Chan Tack de la Banque Nationale du Canada, Mme Mélanie Pichette gestionnaire du CHSLD, Mme Mylène Maltais préposée aux bénéficiaires au CHSLD et initiatrice de la collecte de fonds.