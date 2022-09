Une employée de McDonald’s réalise son rêve universitaire grâce à son employeur

Les employeurs qui investissent dans le développement professionnel et le bien-être de leurs employés se démarquent. Pourtant, certains programmes de perfectionnement sont méconnus, même chez des compagnies emblématiques. Audrey Bernard, franchisée McDonald’s du Canada, est aujourd’hui fière de faire rayonner le programme de formation Les Arches du savoir et le cheminement ambitieux de sa directrice des opérations, Élodie Piloquet.

Élodie Piloquet travaille pour McDonald’s depuis plus de 19 ans. D’abord en France, puis au Québec depuis 2007, elle a commencé sa carrière à titre d’équipière pour gravir les échelons jusqu’à devenir directrice des opérations des quatre restaurants d’Audrey Bernard situés à Boucherville, à Sainte-Julie, à Varennes et à Saint-Amable.

Déterminée, travaillante et ambitieuse, madame Piloquet a toujours rêvé d’obtenir un diplôme universitaire. En 2021, appuyée par madame Bernard, la directrice se lance et dépose sa candidature au programme Les Arches du savoir, une occasion de formation continue permettant aux gérants d’obtenir des équivalences de cours dans des programmes menant à l’obtention d’un diplôme en administration des affaires. Madame Piloquet s’est donc inscrite aux HEC Montréal, où elle poursuit présentement des études universitaires en gestion, tout en continuant de travailler pour l’entreprise de madame Bernard.

« Lorsqu’Élodie m’a partagé son rêve, je n’ai pas hésité à l’encourager et la motiver à compléter une demande d’admission aux HEC. Je crois fermement qu’encourager nos employés à atteindre leurs objectifs leur donne la confiance et le soutien nécessaire pour accomplir des choses encore plus grandes. Leur donner accès à un programme de formation comme celui des Arches du Savoir, je trouve cela important et gratifiant », affirme Audrey Bernard avec fierté.

« C’est un grand privilège qu’Audrey et McDonald’s me soutiennent dans mes projets personnels et professionnels. Je peux accomplir mon rêve d’étudier à l’université, tout en continuant de faire partie de l’équipe McDo, ce qui me rend très fière. Je suis heureuse de pouvoir donner cet exemple de persévérance à mes deux garçons », confie Élodie Piloquet.

Les Arches du savoir

McDonald’s du Canada s’est associé à 30 collèges et universités du Canada pour offrir des possibilités d’éducation aux gestionnaires qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires dans des programmes de gestion. McDonald’s du Canada offre ainsi aux superviseurs ayant achevé la formation requise en gestion chez McDonald’s la possibilité d’obtenir des crédits de cours ou des équivalences dans des programmes menant à un certificat ou à un baccalauréat en administration des affaires.