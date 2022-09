« L’accès aux soins de santé doit être et demeurer accessible et gratuit pour tous » – Marie-Christine Veilleux, Québec Solidaire – Montarville

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – « La santé est essentielle à la qualité de vie. Comme, mère de famille, citoyenne et candidate de Québec Solidaire, je crois fermement que les soins de santé ne doivent pas être transférés, un peu plus chaque année, vers le privé. Ils doivent demeurer publics, universels et gratuits pour tout le monde. C’est une question de justice sociale », affirme Marie-Christine Veilleux, candidate de Québec Solidaire dans la circonscription de Montarville.



Un gouvernement dirigé par Québec Solidaire misera sur la réduction des inégalités et la gratuité des services. Il favorisera l’accès à une offre de soins et de services interdisciplinaires. Parmi les mesures annoncées, Madame Veilleux souligne la mise en place d’une assurance dentaire, d’une assurance médicament publique et universelle, de Pharma-Québec et d’une couverture publique de services en santé mentale.

« Concrètement, le régime d’assurance dentaire permettra, entre autres, de rembourser 100% des soins dentaires pour les moins de 18 ans. Pour le reste de la population, 80% des soins de prévention et 60% des soins curatifs seront couverts. De plus, QS s’engage à déployer un vaste programme de soins d’hygiène dentaire préventifs dans les CPE, les écoles, les CLSC et les CHSLD », souligne Marie-Christine Veilleux.

Québec Solidaire compte revenir à des établissements de plus petites tailles, impliquer le personnel et la population dans les conseils d’administration et décentraliser le pouvoir.



« Nous avons tous un rôle à jouer pour notre mieux-être et notre santé collective. Nous devons faire une plus grande place aux citoyens et au personnel dans les décisions en matière de santé. Nous devons soutenir aussi les soins de santé à domicile, les CHSLD, les proches aidants et tous ceux qui contribuent à notre qualité de vie » conclut Marie-Christine Veilleux, candidate de Québec Solidaire dans la circonscription de Montarville.