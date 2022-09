Des jeunes aspergés de poivre de cayenne

À la suite d’une querelle survenue ce matin vers 11 h près d’une maison de jeunes, deux adolescents auraient aspergé près d’une dizaine de jeunes dans la cour du 1000 boulevard Roland-Therrien à Longueuil. Les suspects ont pris la fuite à pied, mais ont toutefois été rapidement localisés par des policiers du SPAL.

Les deux suspects ont été arrêtés et sont présentement détenus au poste de police du boulevard Curé-Poirier Ouest à Longueuil où ils vont être rencontrés par les enquêteurs.

Quant aux victimes, elles ont été incommodées par le poivre de cayenne, mais seulement l’une d’entre elles a été transportée dans un centre hospitalier de façon préventive.

Des agents de la Section prévention, vigilance et relations avec la communauté (SPVRC) vont rencontrer les jeunes à l’école Jacques-Rousseau dès demain afin de les rassurer et répondre aux questions.