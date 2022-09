Les paroisses Sainte-Julie et Saint-François-d’Assise souhaitent la bienvenue aux nouveaux citoyens de Sainte-Julie

En cette période de l’année, plusieurs personnes se sont installées dans notre belle ville.

Personne seule ou petite famille, nos églises catholiques seront heureuses de vous accueillir aux célébrations de la messe pour les services du baptême, de la catéchèse pour les jeunes, du catéchuménat adulte, du mariage et des funérailles ou inhumations.

Messe avec chorale : à compter du 18 septembre, et ce, deux fois par mois, il y aura messe avec la chorale à 11 h 15 le dimanche. Les personnes qui souhaitent se joindre à la chorale sont les bienvenues.

Paiement de la dîme ou des messes : des bénévoles vous accueillent au presbytère du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Coordonnées et heure des messes

Paroisse Saint-François-d’Assise

2122, chemin du Fer-à-Cheval

450 649-3502

Messes : vendredi 9 h et dimanche 10 h 30

Paroisse Sainte-Julie

1686, rue Principale

450 649-1277

Messes : mardi 9 h, samedi 16 h 30 et dimanche 9 h

Pour toute information au sujet de la catéchèse, mariage, catéchuménat, service du baptême, veuillez composer le 438-505-3502



L’équipe pastorale vous souhaite la plus cordiale bienvenue!