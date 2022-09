En réponse à la crise du logement : Vers une première politique métropolitaine d’habitation

La Communauté métropolitaine de Montréal tient une consultation publique portant sur le tout premier projet de Politique métropolitaine d’habitation. Plus de 45 citoyens et organismes auront déposé un mémoire ou des recommandations à la fin de l’exercice, le 14 septembre, dont l’APCHQ, Bâtir son quartier, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la CORPIQ, le FRAPRU, l’Ordre des architectes du Québec, Vivre en Ville, ainsi que différentes municipalités de la CMM.

Cette consultation vise à doter le Grand Montréal d’une toute première Politique métropolitaine d’habitation (PMH). Celle-ci se veut un outil stratégique définissant les interventions à privilégier pour résoudre la crise de l’abordabilité du logement et relever les défis des prochaines décennies.

Au total, 41 pistes d’action articulées autour de trois grandes orientations y sont proposées : assurer l’abordabilité du logement afin de répondre aux besoins des ménages, notamment des familles, qui ont de plus en plus de difficulté à trouver un logement respectant leur budget et leurs besoins : développer une offre résidentielle suffisante, diversifiée et adaptée aux besoins évolutifs de la population, dans un contexte de changements démographiques importants; soutenir la création de milieux de vie complets, axés sur le transport collectif et actif, dans le cadre d’une densification réfléchie prônée par le PMAD afin d’appuyer la transition écologique.

L’ensemble des mémoires et des commentaires reçus lors de cette consultation seront compilés dans un rapport et serviront à bonifier le projet et à préciser les actions à mener afin de répondre aux attentes et aux besoins de la population en matière d’habitation.