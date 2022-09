Plus de 170 personnes participent à la marche des aînés

La Marche des aînés de Boucherville a attiré un peu plus de 170 personnes le 9 septembre dernier.

L’activité qui était de retour après une pause de deux ans était organisée par la Ville de Boucherville dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie. Comme pour les éditions passées, le lieu de rendez-vous était la terrasse du centre multifonctionnel. Des organismes locaux tels qu’Action santé 50 ans et plus, la FADOQ, l’Université du troisième âge, le club d’astronomie et une école de yoga étaient sur place afin de faire connaître leurs activités.

Les marcheurs avaient le choix de quatre parcours : 4 km, 3 km, 2 km et 1 km.