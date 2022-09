Un dernier au revoir à un curé fondateur et un bâtisseur d’église: Yvan Brillon

Table de souvenirs de l’abbé Yvan Brillon.

L’abbé Yvan Brillon avait une grande admiration pour saint François d’Assise et il rappelait à l’occasion à ses fidèles les paroles de Jésus à l’endroit de celui qui vivait dans la nature : « Vas et rebâtis mon Église! ». Peu de gens peuvent se vanter d’avoir exaucé ces paroles et pourtant c’est ce que Yvan Brillon et ses bénévoles ont réussi alors qu’ils ont œuvré à la création d’une deuxième paroisse à Sainte-Julie en 1987 et fait bâtir en 1991-1992 une église au nom de ce saint, alors que plusieurs ont cru que ce projet était impossible…

Au-delà d’une église et d’une paroisse, Yvan Brillon a aidé à faire naître la foi autour de lui et c’est ce souvenir que les gens gardent en leur cœur.

C’est d’ailleurs pour cette raison que plus de 200 personnes ont assisté aux funérailles présidées par Mgr Claude Hamelin, évêque du diocèse Saint-Jean–Longueuil, en compagnie de son prédécesseur, Mgr Lionel Gendron, et d’une vingtaine de prêtres.

Amis, bénévoles, marguillers, membres de la famille, les anciens paroissiens venaient d’aussi loin que Val-des-Sources (anciennement Asbestos), Daveluyville ou Saint-Luc pour lui rendre hommage lors d’une cérémonie simple et chaleureuse qui s’est déroulée le 1er septembre.

« C’est à son image, comme il le voulait », a souri Denise Tremblay Breault, agente de pastorale et amie du défunt qui a été à Sainte-Julie pendant onze ans, dont deux années et demie avant la création de la nouvelle paroisse. « C’était un prêtre très important pour nous et c’est pour ça que les gens se rappellent de lui! Il faisait grande confiance aux gens et il était persévérant. C’était un rassembleur, quelqu’un qui voyait très loin! Et c’est aussi un homme de valeurs. Heureusement qu’on l’a eu pour la paroisse! »

Dans sa dernière lettre pastorale qu’il adressait à ses paroissiens, il disait : « On peut dire, sans se vanter, qu’on a réalisé ensemble des choses impossibles… Ou presque! »

« Imaginez: les circonstances ont fini par faire de moi un curé fondateur et un bâtisseur d’église! Qui l’eut cru? Qui aurait pu prédire chose pareille? Moi-même, je suis le dernier à qui j’aurais pensé pour une telle mission. Quel rare privilège! »

Puis, il a fini sa lettre par ces paroles qui résonnent encore au cœur de ses fidèles: « Vous êtes mes frères, mes sœurs, ma grande famille. Je ne vous oublierai pas! »

…Et eux non plus!









——–

À La Prairie, le 23 août 2022 est décédé l’abbé Yvan Brillon, prêtre du diocèse de Saint-Jean–Longueuil, fils de Arsène Brillon et de Laurentia Meunier, décédés. Né le 23 novembre 1933, il fit ses études primaires à La Prairie puis fréquenta le Séminaire de Saint-Jean et le Grand Séminaire de Montréal. Ordonné prêtre par Mgr Gérard-Marie Coderre le 1er juin 1958, il fut d’abord éducateur au Séminaire de Saint-Jean. Il obtint un doctorat en théologie à la Grégorienne (Rome). Il fut vicaire à Saint-Lambert et Saint-Bruno, puis curé à Saint-Luc, curé fondateur à Saint-François d’Assise à Sainte-Julie. Il était retraité depuis 1996.

—-