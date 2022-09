Élections provinciales dans Verchères: une lutte à cinq

A ce jour, les électeurs de la circonscription de Verchères, donc les citoyens de Varennes et de Ste-Julie, entre autres, auront à faire un choix entre cinq candidats lors du scrutin provincial du 3 octobre prochain. Le comté inclus également les villes de Verchères, Contrecœur, Calixa-Lavallée et St-Amable.

Les cinq principaux partis en lice pour l’élection du 3 octobre prochain y sont représentés. Le Parti vert, qui présente des candidats dans les circonscriptions voisines n’a pas l’heure, désigné aucun candidat dans Verchères, pas plus que les autres partis plus marginaux.

A la dissolution de l’actuel parlement, la circonscription était représentée à l’Assemblée nationale, par la députée caquiste Suzanne Dansereau (ex-mairesse de Contrecoeur) qui avait défait l’ex-député péquiste Stéphane Bergeron, en 2018.



Suzanne Roy, Coalition Avenir Québec (CAQ)

Madame Dansereau se retirant de la politique active c’est l’ancienne mairesse de Sainte-Julie et ancienne présidente de l’Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy, qui est la candidate pour la CAQ. Madame Roy a été en politique active à Ste-Julie (conseillère municipale puis mairesse) durant 25 ans. Elle avait décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat municipal en novembre dernier.

Gabriel Lévesque, Parti libéral du Québec (PLQ)

Gabriel Lévesque est le candidat du Parti libéral du Québec. Il est âgé de 25 ans et il est originaire de Varennes. Diplômé de l’Université McGill en relations publiques et marketing, il a été employé de l’Assemblée nationale, entre autres au bureau du Wip du Parti libéral.

Pascal Déry, Parti conservateur du Québec (PCQ)

Pascal Déry est le candidat du Parti Conservateur d’Éric Duhaime., Il dit avoir accepté l’invitation du parti pour de « multiples raisons, la principale étant qu’elle lui permet d’agrandir son spectre d’action vis-à-vis on implication citoyenne. Il est un athlète de haut niveau et travaille dans le domaine du sport et de l’entrainement.

Manon Harvey, Québec solidaire (QS)

Manon Harvey connait bien le comté de Verchères car elle a déjà été candidate pour Québec Solidaire. Elle habite Varennes depuis 50 ans Diplômée en éducation spécialisée, elle a consacré plusieurs années de sa vie au milieu communautaire. Elle est actuellement directrice adjointe du Refuge des Jeunes de Montréal.

Cédric Gagnon-Ducharme, Parti Québécois (PQ)

Finalement, le dernier candidat à avoir été officiellement présenté aux électeurs dans Verchères est Cédric Gagnon-Ducharme Il représente le Parti Québécois dans Verchères mais ce n’est pas un nouveau en politique. Cédric Gagnon-Ducharme, un avocat de formation en sera à sa seconde campagne car il s’était présenté pour le Parti Québécois en 2018 dans une circonscription de la région soit Borduas. Il habite également cette région.