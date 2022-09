Grand succès de l’exposition de voitures anciennes

Les Bouchervillois ont fait un retour en arrière le 3 septembre dernier alors que se tenait au parc Vincent-D’Indy l’exposition de voitures anciennes.

Cette deuxième édition qui réunissait plus de 350 véhicules datant de 1900 à 1977 a attiré de nombreux visiteurs durant toute la journée, des amateurs, des collectionneurs et beaucoup d’enfants.

L’atmosphère était nettement à la fête au cours de cette journée chaude et ensoleillée. Les deux groupes musicaux, soit les Krazy Boomers et Les Fils du Diable, ont donné le goût à tous de danser sur des airs rétro, et de musique traditionnelle d’influences cajun, celtique et québécois.

L’exposition était organisée par la Ville de Boucherville en collaboration avec Voitures Anciennes et Classiques de Montréal (VACM), du Québec.