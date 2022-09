Payer ses factures, tout un casse-tête, en cette période de rentrée scolaire !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – L’accessibilité universelle à l’école pour tous les jeunes Québécois est garante d’un Québec prospère et en santé, mais actuellement cette accessibilité est compromise.



« Avec la rentrée des classes, l’échéance pour payer les factures arrive vite. Le panier d’épicerie, le loyer, les effets scolaires et le transport viennent grignoter dans les économies non seulement des étudiants, mais aussi des ménages québécois de tous âges, » affirme Manon Blanchard, candidate pour Québec solidaire dans Taillon.



Selon Québec Solidaire, les factures doivent baisser.



Québec Solidaire s’engage à donner un congé de TVQ sur des milliers de produits essentiels, jusqu’à ce que l’inflation se calme. C’est la première chose qu’un gouvernement Solidaire fera, dès l’automne.



Liste des biens qui seront détaxés sous un gouvernement Solidaire :

• L’ensemble de la nourriture, qu’elle soit achetée en épicerie ou au restaurant (incluant les repas préparés en épicerie) ;

• L’ensemble des vêtements ;

• Les médicaments en vente libre (sans prescriptions) ;

• Les articles et accessoires de soins corporels (savons, désodorisants, produits d’hygiène buccale, etc.) ;

• Les services de réparation (voitures, vélos, matériel informatique, électroménagers, réparation résidentielle, etc.)



Pour la première année, le coût de cette mesure sera de 2 milliards de dollars. Québec solidaire va maintenir ce congé de TVQ jusqu’à ce que l’inflation retourne à son niveau normal de 3 % et la retirera progressivement pour éviter les chocs.