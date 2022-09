Journée découverte de la navette fluviale entre la Promenade-Bellerive et Boucherville

Parcours gratuits dans le cadre de J’embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable



L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en collaboration avec Navark, invite la population à faire gratuitement l’expérience du service de navettes fluviales, le 10 septembre prochain. Que ce soit seul, en famille ou entre amis, réservez votre place à bord de la navette fluviale dont les départs sont prévus toutes les 45 minutes, entre 10 h 15 et 20 h. L’embarquement se fait

à partir du quai du parc de la Promenade-Bellerive, situé dans l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve de Montréal, et du quai municipal de Boucherville.

C’est dans le cadre de la campagne J’embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable organisée par le CRE-Montréal tout au long du mois de septembre, dont l’ARTM est fière partenaire, que les citoyens pourront découvrir ce moyen de transport collectif écologique pour se déplacer efficacement. La traversée est d’une durée d’environ 30 minutes. Selon l’heure de départ souhaitée, la réservation peut se faire pour l’aller seulement ou pour le parcours aller-retour. Rendez-vous sur le site Web de Navark pour réserver gratuitement votre place à bord (10 septembre seulement) : https://navark.starboardsuite.com/

Une foule d’activités à saveur de mobilité durable

En plus des parcours gratuits en navette fluviale, la population pourra bénéficier d’une foule d’activités tout au long de la journée organisées par les campagnes Réduire notre empreinte et J’embarque! Devant le quai de la Promenade-Bellerive, Réduire notre empreinte, Vélovolt et Trajectoire Québec vous accueilleront entre autres avec des kiosques et activités de sensibilisation sur la mobilité durable. En soirée, vous pourrez assister à la projection de la captivante websérie documentaire « Point tournant »,

réalisée par Accès transports viables, présentée à la scène du parc.

Une façon durable et originale de se déplacer

Grâce à l’appui du ministère des Transports, de l’ARTM et de la Ville de Montréal, le projet pilote de navettes fluviales continue de gagner en popularité pour sa 4e saison en proposant six liaisons. Par ailleurs, pour faciliter les déplacements durant les travaux de réfection majeure du tunnel Louis-HippolyteLa Fontaine, le service entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive à Montréal sera prolongé jusqu’en novembre, à compter du 3 septembre prochain, en plus d’être disponible les fins de semaine.

Plusieurs titres mensuels et annuels permettent de monter à bord des navettes et les vélos sont les bienvenus. Pour en savoir plus sur le service de navette fluviale, consultez le site Web de l’ARTM