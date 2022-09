Début des travaux au parc Joseph-Véronneau à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer le début des travaux d’amélioration du parc Joseph-Véronneau. Les travaux commenceront à compter du 6 septembre prochain pour une durée de 10 semaines.



Pendant les travaux, les jeux d’eau et les modules de jeux seront fermés. Les citoyens sont invités à se rendre au parc N.-P.-Lapierre ou du Moulin pour se rafraîchir et à se diriger vers un autre parc de la ville pour s’amuser dans les modules.



Lors de ces travaux, des modules de jeux à accessibilité universelle seront installés et une surface en caoutchouc coulé sera mise sous les jeux. Un abri extérieur sera ajouté et l’éclairage du parc sera amélioré. Le pavillon de services sera entièrement reconstruit et bénéficiera d’installation sanitaire. Des bacs à légumes communautaires seront mis à la disposition des citoyens et des arbustes fruitiers seront plantés.



« Nous sommes fiers d’entamer les travaux au parc Joseph-Véronneau. La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’offrir à ses citoyens des nouvelles installations mettant de l’avant l’agriculture urbaine et l’accessibilité universelle », a précisé le maire de Sainte-Julie, M. Mario Lemay.