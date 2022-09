L’exposition Des milliers de roses de Liliane Keeler présentée à la Galerie Jean-Letarte

Du 15 septembre au 6 novembre, la Ville de Boucherville présentera l’exposition Des milliers de roses à la Galerie Jean-Letarte.

Cette exposition rend hommage aux milliers de personnes âgées décédées pendant la pandémie. Des milliers de roses évoque des souvenirs et des rencontres précieuses qui auraient pu animer leur imaginaire avant de mourir et s’inscrit dans la poursuite des recherches de l’artiste sur les notions de fragilité et de mémoire.

L’artiste

Née à Ottawa, Liliane Keeler détient un baccalauréat en arts plastiques et en histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal. Son travail a été présenté dans des expositions individuelles et collectives, notamment au Québec, au Canada et en Europe. Récipiendaire d’une bourse de création de la Ville de Boucherville, ses œuvres font partie de collections publiques et privées.



Vernissage : Jeudi 15 septembre, à 17 h. La Galerie Jean-Letarte est située au cœur du Café centre d’art.