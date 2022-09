Tombouctou cherche une famille d’accueil

L’adorable Tombouctou vous touchera droit au cœur avec ses yeux tout doux. Il est encore très craintif, mais nous laisse l’approcher et le flatter sans problème. Il aura besoin d’être rassuré et qu’on lui laisse le temps nécessaire pour qu’il se remette des bouleversements qu’il a vécu dans les dernières semaines. Avec de la stabilité, de la patience et beaucoup d’amour, Tombouctou gagnera en confiance et vous sera éternellement reconnaissant!

Tombouctou à malheureusement des petits problèmes de propreté. Même s’il fait ces selles dans la litière, ne nous demandez pas pourquoi, il aime bien uriner dans la douche. Il faudra donc prendre en compte que du travail au niveau de la propreté sera à faire.

Renseignement : 450 655-2525. www.proanima.com