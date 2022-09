Une grand fête pour souligner 30 années de femmes solidaires

La mission du Centre de femmes Entre Ailes est d’offrir aux femmes de la région un lieu d’appartenance et de transition, une alternative à leur isolement, ainsi qu’un réseau d’éducation populaire et d’action. C’est avec fierté que ses responsables célèbrent 30 années de femmes solidaires avec une grande fête qui se tiendra le 16 septembre prochain au parc Edmour-J.-Harvey à Sainte-Julie.

C’est en 1992 qu’a vu le jour l’organisme qui soutient les femmes de Sainte-Julie, des municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville (Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable, Varennes et Verchères) ainsi que de Boucherville. Ce sont les valeurs de justice sociale, de bienveillance, et d’ouverture qui ont toujours guidé les actions des membres au fil des années.

« 30 ans de femmes solidaires, c’est 30 ans de rencontres, d’échanges et d’apprentissages par, avec et pour les femmes qui habitent le territoire », a expliqué l’intervenante et responsable des communications, Isabelle Rodrigue, au nom du comité organisateur. « C’est 30 ans de lutte pour les femmes d’ici et d’ailleurs, et c’est aussi 30 ans de rire et d’entraide. On veut que la fête soit à cette image : ouverte, joyeuse et énergique! »

Lors de cet événement, l’équipe veut célébrer avec la communauté qui les accueille depuis leurs débuts et qui permet d’offrir aux femmes de toute la région un lieu de solidarité et d’entraide.

La population est donc invitée à prendre part à l’activité le vendredi 16 septembre au parc Edmour-J.-Harvey dès 18 h. Au programme, bouffe de rue, maquillage et d’autres surprises attendent les participants, alors que le spectacle de Musik’elles, un regroupement de talentueuses musiciennes, commencera pour sa part à 19 h. En cas de pluie, l’événement aura lieu au Centre communautaire de Sainte-Julie situé au 550, rue Saint-Joseph.

« Ce qu’on veut, c’est dire merci aux gens de Sainte-Julie et des autres villes. On veut vous fêter vous, belle communauté! », a conclu Mme Rodrigue.