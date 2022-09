Une Fête des récoltes ce week end è la micro-ferme Culture du moment, aux limites de Ste-Julie et St-Amable

Le projet maraicher « Cultures du Moment », une micro-ferme maraichère initiée par des jeunes entrepreneurs de la région a beaucoup évolué cet été. Lors de cette 2e saison les instigateurs du projet ont fait l’installation d’un kiosque libre-service à la ferme. Un endroit très accessible, à l’entrée de la ville de St-Amable lorsque l’on provient de Ste-Julie, donc littéralement entre les 2 villes. L’offre comprend une grande variété de légumes, ainsi que des oeufs frais et des produits transformés directement dans le secteur afin de mettre en valeur les cultures locales (pesto, cornichons à l’aneth, confiture de cerise de terre, sauce piquante,…).



Le concept du kiosque libre-service pour les fruits et légumes est de plus en plus adopté par les maraîchers du Québec. Il permet une plus grande flexibilité au niveau des heures d’ouverture et est moins coûteux en termes de main d’oeuvre, comme il ne nécessite aucun personnel sur place. Même principe que le kiosque libre-service à l’épicerie, le client choisit ce qu’il désire et paye en argent comptant ou par carte.

Enfin, le site sera ouvert à l’auto-cueillette de légumes le weekend du 3 et 4 septembre, afin de fêter l’abondance des récoltes. La micro-ferme est situé au 451 Auger, à l’entrée de la ville de Saint-Amable