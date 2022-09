L’économie, la priorité du Parti libéral du Québec

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Une économie forte donne le droit de rêver à mieux : mieux pour les plus démunis, mieux pour la planète, mieux pour l’innovation, mieux pour chacun d’entre nous.

Malheureusement, l’inflation a atteint des sommets records et de trop nombreuses familles doivent faire des choix déchirants pour arriver à se nourrir convenablement. Rester inactive devant cet état de choses est inacceptable pour moi. Je veux que l’on remette jusqu’à 5 000 $ dans les poches des Québécois en baissant les impôts, en abolissant la TVQ sur les produits essentiels, en gelant les tarifs d’Hydro-Québec et en bonifiant les programmes d’aide aux plus démunis.

Je suis également très fière que le Parti libéral du Québec soit le seul parti qui possède une vision moderne de l’économie qui inclut la protection de l’environnement. Pour moi, la croissance et le développement économique ne doivent surtout pas rimer avec saccage de l’environnement. Je pense qu’il est plus que temps de prendre ce virage vert qui aura de nombreuses retombées économiques sans oublier les économies en soins de santé qui seront réalisées. Notre projet ECO de production d’hydrogène vert, c’est exactement cela, un grand projet de société qui va créer des emplois et nous permettre d’assurer aux générations futures un environnement en santé pour qu’elles puissent prospérer, répondre à leurs besoins et bénéficier de toutes les beautés et les richesses que notre planète nous offre à tous.