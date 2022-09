Bouclier anti-inflation : Nouvelles mesures de la CAQ pour aider les Québécois

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – La ministre de la Culture et des Communications et députée sortante de Montarville, madame Nathalie Roy, est heureuse d’annoncer qu’un prochain gouvernement de la Coalition Avenir Québec continuera d’aider les Québécois à faire face à l’augmentation du coût de la vie.



« Les mesures que nous avons annoncées permettront d’alléger le fardeau fiscal des Québécois et de remettre de l’argent directement dans leurs poches, a déclaré madame Roy. C’est ce que nous avions promis en 2018 et c’est ce que nous allons continuer de faire. »



En effet, madame Roy et la Coalition Avenir Québec s’engagent à augmenter le soutien financier aux aînés de 70 ans et plus en le faisant passer de 411 $ à 2000 $ par année, de façon récurrente. Le montant donné variera en fonction du revenu et touchera 1,1 million de personnes.



De plus, ils s’engagent à verser une aide ponctuelle de 600 $ à toutes les personnes ayant un revenu annuel de moins de 50 000 $ et 400 $ à celles gagnant de 50 000 $ à 100 000 $ par année. Il est estimé que 6,4 millions de Québécois recevront cette nouvelle aide pour faire face à l’inflation.



À ces mesures s’ajoute une réduction des deux premiers paliers d’imposition d’un point de pourcentage dès 2023, et ce pour l’entièreté du mandat. Concrètement, cela signifie une baisse d’impôt pouvant aller jusqu’à 810 $. Par la suite, le plan mis en place prévoit une baisse annuelle de 0,25 % des deux premiers paliers d’imposition jusqu’en 2032.



Finalement, la quatrième et dernière mesure du bouclier anti-inflation consiste à limiter à 3 % ou moins toutes les hausses de tarifs gouvernementaux au cours du prochain mandat. Cette mesure permettra aux Québécois d’économiser près de 2,2 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.



Ainsi, les Québécois pourront éviter une hausse brutale de leur facture lorsque viendra le temps de payer leur électricité, leur permis de conduire, leur immatriculation, leurs tarifs de garderies et leurs droits de scolarité, entre autres.