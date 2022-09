Suzanne Roy s’engage à contribuer à la mise en œuvre du projet de la Maison de l’environnement

À Verchères, avec Suzanne Roy, Coalition Avenir Québec (CAQ) s’engage à contribuer à la mise en œuvre du projet de la Maison de l’environnement. Le projet de la Maison de l’environnement est un projet particulièrement enthousiasmant, puisqu’il assurera la protection d’une boisé en zone blanche. Le site visé est d’une superficie de 5,2 hectares (560 000 pieds carrés), localisé à Varennes, soit le site d’une ancienne érablière. Au-delà de la protection de la faune et de la flore du site, ce projet constitue un legs aux générations futures, car il bénéficiera d’une protection à perpétuité et il jouera un rôle éducatif pour l’ensemble de la communauté, tant pour les familles que les groupes scolaires.



Déjà en août 2021, Suzanne Roy, en tant que préfète de la Municipalité régionale de comté (MRC) Marguerite-D’Youville, annonçait avec le soutien de ses collègues mairesse et maires de la circonscription, le début de ce projet. Aujourd’hui, la CAQ annonce qu’elle s’engage à s’allier avec les municipalités de la circonscription de Verchères afin de contribuer à la mise en œuvre de ce projet mobilisateur, un projet environnemental, localisé dans un site enchanteur.



Les projets environnementaux sont des projets qui m’ont toujours animée, mentionne Suzanne Roy. Déjà en 2016, elle présidait le Comité sur les changements climatiques de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et elle mentionnait que « Avec les impacts de plus en plus marqués du réchauffement climatique sur notre qualité de vie, il me semblait essentiel d’inscrire cet enjeu dans mes priorités d’action et de mettre de l’avant le rôle incontournable des élues et élus locaux pour trouver des solutions locales à un enjeu mondial ». Aujourd’hui, en tant que candidate de la CAQ dans Verchères, ses valeurs sont toujours les mêmes, et elle mettra tout en œuvre afin de travailler au sein de sa formation à relever un des plus grands défis de de notre société, le défi environnemental.



Nous vous invitons à nous suivre via le site Internet suivant : https://coalitionavenirquebec.org/fr/ afin de connaître nos engagements au cours de cette période électorale et de consulter notre bilan. Nous vous rappelons nos coordonnées pour nous mentionner votre intérêt à nous soutenir. De plus, n’hésitez pas à nous écrire à vercheres@coalitionavenirquebec.org pour toute demande de rencontre ou pour vous impliquer comme bénévole.