Boucherville créera un nouveau prix de l’Ordre du mérite nommé « Prix Serge-Mallette »

La Ville de Boucherville devrait bientôt procéder à la création d’un nouveau prix de l’Ordre du mérite pour la contribution à la participation citoyenne nommé Prix Serge-Mallette.

Le conseil municipal a en effet reçu favorablement une recommandation des membres du secrétariat de la Participation citoyenne qui souhaitent qu’il y ait un prix à la mémoire de ce citoyen, décédé en 2021, qui a été un « membre significatif » de ce comité.

Ce prix a pour but de souligner la qualité du travail de ceux qui, bénévolement, consacrent temps et effort aux différents comités et commissions de la Participation citoyenne.

Chaque année, l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville récompense le dévouement et l’engagement de personnes émérites. L’un des critères de ce programme est d’avoir participé au rayonnement de la municipalité ou contribué au mieux-être de sa communauté.

« À compter de son arrivée au secrétariat à la participation citoyenne, Serge Mallette s’est impliqué dans tous les projets du secrétariat. Il a vu rapidement l’importance de l’animation d’assemblée, de l’éthique et du bon fonctionnement de la participation citoyenne dans son ensemble. Il fut le principal artisan du cours sur l’animation et la présidence des réunions et il ne manquait jamais de donner son opinion éclairée sur tous les sujets discutés en réunion. Durant sa vie professionnelle active, il a occupé plusieurs mandats reliés à la communication, comme chargé de cours aux Hautes Études Commerciales (HEC) et comme responsable des relations entre son employeur et les services municipaux et provinciaux. Il a su mettre ses habiletés et ses compétences au service de la participation citoyenne de Boucherville », mentionnent les membres du secrétariat de ce comité.