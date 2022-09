Bibliothèque municipale de Sainte-Julie : plusieurs activités à venir pour l’automne

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie est heureuse de présenter sa programmation automnale. La majorité des activités sont gratuites, mais certaines exigent une inscription. Les inscriptions commenceront le 7 septembre à 13 h.



Le Médialab



Le lundi, vendredi et samedi, les citoyens peuvent prendre rendez-vous avec l’animateur du Médialab pour réaliser leur projet ou obtenir la certification pour l’utilisation des imprimantes. De plus, il y aura des ateliers découvertes pour les personnes désirant en apprendre davantage sur la numérisation de diapositives, l’impression vinyle, la découpeuse laser, l’impression 3D et plus encore. Les jeudis après-midi, les usagers pourront découvrir des astuces de la photographie avec Pierre-Luc Normandin. De plus, des cours d’initiation au Web, aux tablettes Android et iPad, aux livres numériques et à Facebook seront offerts.



Les vendredis soir, les jeunes de 9 à 12 ans sont invités au club de codage et à utiliser le logiciel Scratch. Un atelier sur les Lego Minecraft sera proposé aux jeunes de 7 à 13 ans.



Ateliers créatifs aux 6-9 ans



Pour les mordus de bricolage, les ateliers créatifs destinés aux 6-9 ans seront comblés leur attente. Des ateliers pour fabriquer des veilleuses, un jardin de tulipe lumineux et de boules de Noël seront également offerts.

Heures du conte et Bébés contes



Pour les enfants, les Heures du conte pour les 3 à 5 ans et les Bébés contes pour les 18 à 36 mois seront de retour. Le 18 novembre, les tout-petits pourront même venir écouter une heure du conte et laisser leur peluche dormir à la bibliothèque.



Activités culturelles



À l’occasion des Journées de la culture, le caricaturiste Marc Beaudet donnera un atelier sur la bande dessinée et les musiciens de l’école secondaire vous offriront une prestation musicale.



De plus, les amateurs de tricot sont invités à se réunir les derniers lundis de chaque mois à 19 h pour boire un thé ou un café et échanger sur leurs différents projets.



Les amateurs de généalogie sont invités à se réunir les mardis après-midi de 13 h à 17 h. Lors de ces rencontres, les membres du Club de généalogie pourront vous faire découvrir les outils disponibles à la bibliothèque.



Conférences



Les sorties du mardi soir sont de retour avec des conférences sur des sujets variés. Les conférences parleront de l’Alaska, des jardins de pluie, de la gestion des finances, du stress chez l’enfant et de l’alimentation énergisante. Il y aura également une conférence de l’autrice et professeure de philosophie, Annie-Claude Thériault. Les conférences de l’orthopédagogue Mélanie Thibaudeau porteront sur la lecture à la maison, les stratégies d’étude et le soutien scolaire pour les parents. Pour les aînés, il y aura les conférences Maison intelligente et nouvelles technologies dédiées au bien-vieillir et Bonne nuit… fini l’insomnie !



Pour obtenir plus de détails ou pour s’inscrire aux activités, les citoyens peuvent visiter le ville.sainte-julie.qc.ca ou appeler au 450 922-7070.