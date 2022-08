L’ARTM recule et réduit, temporairement, le tarif pour accéder à la station de métro de Longueuil

Devant le tollé de protestation qui a enflammé entre autres les réseaux sociaux, l’’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a annoncé la semaine dernière une baisse temporaire de 75 sous du titre unitaire du métro à Longueuil et à Laval.

Malgré cette baisse, pour l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) cette baisse temporaire est de la poudre aux yeux car le tarif retournera à 5,25 $ dès 2025.

Le fait d’abaisser temporairement le titre unitaire de 5,25 $ à 4,50 $ ne règle pas le problème. « Les usagers doivent toujours se procurer deux titres distincts. De plus, la baisse n’est que passagère car les titres seront progressivement ajustés à la hausse à partir de juillet 2023 », précise Axel Fournier, porte-parole de l’ATCRS.

Le 30 juin dernier, les usagers du métro à Longueuil et de Laval également payaient 3,50 $ pour un billet unitaire. Le tarif est passé à 5,25$ le 1er juillet, alors qu’il est resté à 3,50 $ à Montréal. Or, le prix du titre montera jusqu’à 5,25 $ en 2025 à Longueuil et Laval.

« L’ARTM ne fait que repousser dans le temps, une hausse inacceptable. Ce timide changement tactique démontre tout de même que la pression populaire a de l’impact. Nous continuerons à mettre de la pression», promet M. Fournier. Et au-delà des réseaux sociaux et pressions des groupes de défense des droits des usagers, au moins 10 000 personnes ont signé une pétition citoyenne dénonçant les tarifs différents du métro selon les zones.