Finis les sacs d’emplettes de plastique à Boucherville !

Dès le 1er janvier prochain, la distribution des sacs d’emplettes de plastique dans les commerces de détail de Boucherville sera interdite.

Le conseil municipal a adopté lors de sa séance publique le 29 août dernier le règlement bannissant les sacs d’emplettes de plastique, souvent considérés à usage unique, quelle qu’en soit l’épaisseur (sauf exception), privilégiant ainsi l’usage de sacs réutilisables.

D’ici là, la Ville laisse le temps aux citoyens et aux commerçants touchés par ce nouveau règlement de s’adapter à ce changement.

Par ce geste, la Ville joint le mouvement de bannissement des sacs de plastique, à l’instar de plusieurs autres villes de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), conformément aux engagements inscrits dans le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles.

En plus de faire face à différents défis au moment de leur recyclage, les sacs d’emplettes de plastique constituent une nuisance lorsqu’ils se dispersent dans l’environnement et ont des conséquences importantes sur les différents écosystèmes terrestres et aquatiques. Cette nouvelle mesure a aussi pour objectif de réduire la consommation à la source, de favoriser l’utilisation de sacs réutilisables et de contribuer à diminuer notre empreinte écologique, explique la Ville.

D’ailleurs, rappelle-t-elle, le gouvernement du Canada a annoncé en juin dernier qu’un nouveau règlement interdisant certains plastiques à usage unique, dont les sacs d’emplettes, entrerait en vigueur dès décembre 2023.

« Nous encourageons dès maintenant les citoyens à prendre l’habitude d’utiliser des sacs réutilisables plutôt que d’utiliser les sacs d’emplettes de plastique fournis chez les commerçants. Au cours des prochaines semaines, les commerçants visés recevront une lettre les informant de la nouvelle réglementation à venir et dès cet automne, la Ville déploiera une campagne de sensibilisation auprès de l’ensemble de la population. »