Perdu dans la poussière… et dans les coups de cœur de Christian Guilbault

Le deuxième étage de la boutique Mes Coups de Cœur, dans le Vieux-Boucherville, recèle des trésors qui ont attiré l’attention de la chaîne Historia.

L’an dernier, l’équipe de l’émission Perdu dans la poussière s’y est rendue. Paul et Armand sont des passionnés d’objets antiques et d’histoire. Depuis plus de 20 ans, leurs yeux de collectionneurs avertis savent repérer les trésors du passé qui se cachent dans les vieilles granges, au fond des remises poussiéreuses et des greniers sombres.

Dans la boutique du Vieux-Boucherville, ils ont découvert la collection de plateaux des brasseries canadiennes et aussi certaines affiches de brasseries que collectionne Christian Guilbault, le propriétaire. Le tournage a duré environ cinq heures, pour réaliser une portion d’une émission qui durera entre huit et dix minutes.

« L’expérience a été formidable. Je connaissais un peu les deux personnages principaux de l’émission et l’atmosphère fut très amicale », a souligné M. Guilbault.

Le premier épisode de la saison deux sera présenté ce soir (30 août) à 21h. On devrait entre autres découvrir la passion de M.Guilbault.