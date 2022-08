Le Parti québécois dévoile son candidat dans Verchères: Cédric G.-Ducharme

C’est ce lundi, 29 août que le candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Verchères, M. Cédric G.-Ducharme, lançait officiellement le début de sa campagne, en vue de remporter l’élection du 3 octobre prochain. C’est à Sainte-Julie, entouré du chef du Parti Québécois, M. Paul St-Pierre Plamondon, et de collaborateurs de renom, tels MM. Stéphane Bergeron, Martin Champoux et Simon-Pierre Savard-Tremblay respectivement députés fédéraux des circonscriptions de Montarville, Drummond et Saint-Hyacinthe-Bagot, d’un grand nombre de candidats péquistes et, de plus d’une centaine de militantes et militants que M. G.-Ducharme a effectué pour cette annonce.



En effet, Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti Québécois, n’était pas peu fier d’annoncer la nomination de M. G.-Ducharme dans Verchères, une circonscription habitée d’une forte importance symbolique que le Parti Québécois entend reprendre lors de cette élection.



Présenté par le député fédéral de Montarville, M. Bergeron, qui connaît la circonscription de Verchères depuis fort longtemps, M. G.-Ducharme a bien compris qu’il pouvait compter sur son appui indéfectible alors que ce dernier n’avait que d’éloges sur son parcours, son dévouement, ses compétences ainsi que sa personnalité des plus dynamique.



«Je le dis avec une immense reconnaissance et une très grande humilité, faire aujourd’hui campagne dans la circonscription de Verchères qui fut longtemps celle de feu Bernard Landry, est un honneur, mais aussi un devoir que je vais porter avec le plus grand sérieux et la plus ferme détermination», a débuté M. G.-Ducharme. «J’ai grandi dans la région, étudié, travaillé ici et y ai participé à la vie sociale et démocratique. Alors pour être cohérent avec mes valeurs et mon cœur, c’est ici que je milite et c’est ici que je ferai ma bataille politique, près des miens et pour les miens», a-t-il poursuivi.



Le chef du Parti Québécois, M. Paul St-Pierre Plamondon, s’étant déplacé en ce deuxième jour de campagne, démontre ainsi clairement son appui, lui aussi, à M. G.-Ducharme. Il s’est adressé à la foule en précisant le grand nombre de ressemblances entre lui et le candidat de Verchères, d’abord sur le plan personnel mais surtout sur la vision qu’ils partagent sur l’avenir du Québec; un Québec vert, un Québec juste et équitable socialement, un Québec francophone, un Québec libre!



Qui est Cédric G.-Ducharme?



Originaire de Mont-Saint-Hilaire, Cédric G.-Ducharme milite dans le territoire Les Patriotes depuis les débuts de son implication au Parti Québécois. Membre du Barreau du Québec depuis 2008 et détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de HEC, après avoir œuvré en cabinet privé au service des citoyens de la région, Cédric occupe actuellement les fonctions de directeur des affaires juridiques de la compagnie de technologies québécoise OPAL-RT Technologies.



Agissant depuis de nombreuses années comme président du Centre Québécois du Droit de l’Environnement (CQDE), Cédric a la forte conviction que, en cette période trouble d’urgence environnementale, le Québec doit se doter des moyens de vigie et d’action nécessaires pour assurer sa résilience. Il croit en l’ingéniosité et la capacité créative québécoise, et portera fièrement les nombreuses propositions du Parti Québécois en matière environnementale et de développement, sachant que les unes sont intimement liées aux autres.



Cédric fera campagne sans abandonner ses idéaux et convictions, plaçant au cœur de son engagement l’indépendance du Québec et la participation citoyenne, en toute cohérence avec les valeurs de justice promues par le Parti Québécois et en toute intégrité envers ses commettants.