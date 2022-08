La pénurie d’enseignants touche aussi les écoles d’ici

Les écoles de Boucherville, de Varennes et de Sainte-Julie, comme celles situées un peu partout au Québec, sont aussi affectées par la pénurie d’enseignants et de personnel.

Combien de postes sont à pourvoir et y aura-t-il un enseignant dans chaque classe ? Pour le moment, il est impossible de répondre à la question, car le manque d’effectifs au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) affecte également son service des ressources humaines. « Ceux-ci ne sont pas en mesure de fournir l’information, car actuellement, la priorité est de pourvoir les postes vacants et de traiter les dossiers des nouveaux employés pour s’assurer d’une belle rentrée scolaire pour tous », répond la porte-parole Maryse St-Arnaud.

Au Québec, il manquerait quelque 700 enseignants, a indiqué la semaine dernière le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge. Environ 55 % des écoles sont à la recherche d’un professeur à temps partiel, ou un remplaçant, et 31 %, d’un enseignant à temps plein.

La rentrée le 31 août

C’est demain, le 31 août, que les 11 815 écoliers du primaire et du secondaire des écoles de Boucherville, Varennes et Sainte-Julie du CSSP rentrent en classe. La rentrée s’effectuera sans mesures sanitaires, c’est-à-dire sans couvre-visage obligatoire, du moins pour le moment. Mais puisque la possibilité d’une huitième vague est de plus en plus sérieuse, Québec, à la demande du ministère de l’Éducation, songe à acheter 30 millions de masques pour adultes cet automne.

Et le protocole sanitaire

Le CSSP ne fournira pas d’emblée du désinfectant à main dans tous les établissements. Cependant, le produit a été ajouté à l’offre permanente et les écoles qui désirent s’en procurer pourront le commander.

Par ailleurs, le protocole sanitaire sera le même que l’année précédente, c’est-à-dire que les enfants qui présentent des symptômes devront être testés par les parents à la maison. À cet effet, deux boîtes de tests rapides seront distribuées à chaque écolier. Si le test est positif, l’enfant devra être isolé pendant cinq jours et porter un masque les cinq jours suivants, selon les consignes sur le site du gouvernement du Québec.

Si l’enfant développe des symptômes durant la journée, il sera isolé et testé à l’école et renvoyé à la maison si le résultat est positif.

Il reste à souhaiter que la COVID ne vienne pas jouer les trouble-fête.



Nombre d’élèves

Boucherville

Préscolaire et primaire : 2 608

Secondaire : 2 761 (De Mortagne). 221 (école orientante l’Impact)



Sainte-Julie

Préscolaire et primaire : 2 422

Secondaire : 763 (du Grand-Coteau)



Varennes

préscolaire et primaire : 1 765

secondaire : 1 275 (le Carrefour)