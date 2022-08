« J’monte à bord-angles morts » s’étend au niveau secondaire pour les élèves de la Rive-Sud

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV) se joignent au Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour le lancement et l’élargissement au secondaire du programme J’monte à bord/Angles morts alors que s’amorce la rentrée scolaire.

Les programmes J’monte à bord et Angles morts avaient initialement été élaborés pour les élèves de 6e année; ils sont désormais fusionnés et offerts aussi aux groupes de 1re secondaire. Chaque atelier est d’une durée de trois (3) heures environ.

Le programme a pour objectif d’informer les jeunes de 11-13 ans sur la sécurité routière et les opérations du RTL (véhicules roulants sur la route) et de sensibiliser les jeunes aux dangers de se retrouver près d’un autobus urbain en raison des nombreux angles morts.

L’atelier proposé aux jeunes comprend une visite d’un autobus stationnaire sur site, la présentation des zones d’angles morts identifiées autour de l’autobus par un chauffeur-instructeur et l’accès au poste de conduite aux jeunes participants afin qu’ils prennent conscience de ce que les chauffeurs ne peuvent pas voir.

Au cours de cette rentrée scolaire, s’amorce une tournée des groupes d’élèves dans les établissements des Centres de services scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, de même que la commission scolaire Riverside.

Quatre (4) capsules vidéo en lien avec des comportements à adopter aux abords des autobus du RTL ont par ailleurs été produites pour la rentrée. Elles sont hébergées sur le site web du RTL donc accessible facilement pour tous ceux et celles qui veulent les visionner