En route vers les élections: une place en service de garde subventionné pour chaque enfant

La députée de Montarville et ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, joint sa voix à celle de son collègue le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, pour annoncer qu’un prochain gouvernement de la Coalition Avenir Québec convertira au cours des cinq prochaines années les places des garderies non subventionnées en places subventionnées. Ainsi, chaque enfant aura accès à une place à contribution réduite. Cet engagement, attendu depuis près de 25 ans, assurera une équité entre tous les parents du Québec et leur donnera un répit financier.

« Les parents d’enfants qui fréquentent une garderie non subventionnée qui choisira de se convertir paieront 8,70$ par jour par enfant. Nous avons été à l’écoute des responsables de services de garde non subventionnés et des familles qui ont réclamé ces changements et une plus grande équité, au cours des dernières années », a déclaré madame Roy.

Cet important engagement de la Coalition Avenir Québec s’inscrit dans le « Grand chantier pour les familles » lancé en 2021 et visant à compléter et améliorer le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. En effet, le « Grand chantier pour les familles », déjà doté d’un budget de 5,8 milliards de dollars, va permettre de créer 37 000 places subventionnées additionnelles dans le réseau. L’amélioration de la qualité fera partie du processus de conversion et celui-ci sera ouvert, au choix des propriétaires, à la conversion en garderie subventionnée ou en CPE. L’ensemble de ces actions permettra à toutes les familles du Québec d’avoir accès à un réseau des services de garde abordable et de qualité.

« Trop de parents n’ont toujours pas de place en service de garde ou doivent payer 50 $ ou même 60 $ par jour en garderie non subventionnée. C’est comme Internet haute vitesse. Avant notre arrivée au gouvernement, il y avait eu beaucoup de promesses, mais pas d’action. Là, il y a peu de promesses, mais il va y avoir beaucoup d’action! On parle du plus grand investissement de l’histoire du Québec dans les services de garde éducatifs de qualité. Pour la CAQ, c’est une priorité. »