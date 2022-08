Élections dans Verchères: quelles sont les solutions des candidats et leurs partis respectifs en environnement?

Les deux années pandémiques ont été éprouvantes et la crise sanitaire a révélé que nous n’étions pas prêts. Nous devons apprendre de cette crise et se préparer pour celles qui sont déjà à nos portes : les changements climatiques et la perte de biodiversité.



Une étude parue récemment indique que le Québec pourrait avoir jusqu’à 20 jours de température à 32°C en 2040, comparativement à 3 il y a une décennie. Ces chaleurs extrêmes augmentent les décès prématurés et ne touchent pas seulement les populations vulnérables mais aussi les travailleur.euse.s, de plus en plus affecté.e.s par les coups de chaleur.

Prendre les bonnes décisions politiques maintenant, c’est préparer le Québec à faire face aux défis qui l’attendent, c’est rendre nos milieux de vie plus agréables, plus sains, plus équitables, plus verts, plus résilients pour le bénéfice de toutes et tous.

Voilà pourquoi nous prenons aujourd’hui la parole dans La Relève pour demander à nos médias d’accorder une place prépondérante aux enjeux climatiques et environnementaux dans leur couverture de la campagne électorale québécoise. Parler de crise climatique et de biodiversité, c’est parler de santé, d’économie, de sécurité, de finances publiques, de qualité de vie.



Avec la coalition d’organisations environnementales et citoyennes derrière l’initiative Vire au vert, qui réclame un débat des chefs portant sur l’environnement, nous souhaitons connaître la vision et les solutions portées par les candidats et leurs partis respectifs face aux enjeux climatiques et environnementaux. Car oui, il y a des solutions !



C’est aussi dans cet ordre d’idée qu’en tant que citoyen.ne.s de la circonscription de Verchères, nous soutenons l’initiative prise par des citoyen.ne.s membres du groupe Demain à cœur d’organiser des entrevues avec les candidats locaux sur le thème de l’environnement. Celles-ci seront diffusées sur la page facebook de Demain à cœur dans la semaine du 18 septembre.



Les prochains citoyen.ne.s élu.e.s à l’Assemblée nationale auront un mandat exigeant. Nous espérons que les électeur.trice.s auront toute l’information nécessaire afin de choisir des femmes et des hommes de cœur ayant la conviction qu’il y a urgence d’agir maintenant.





Signé par :



Citoyens des circonscriptions de Verchères et Richelieu